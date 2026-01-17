Un messaggio di cordoglio della Juventus per la morte del patron viola Rocco Commisso ha scatenato una polemica sui social

Gianni Pampinella Redattore 17 gennaio 2026 (modifica il 17 gennaio 2026 | 23:02)

Un messaggio di cordoglio della Juventus per la morte del patron viola Rocco Commisso ha scatenato una polemica sui social tra i tifosi della Fiorentina e della Vecchia Signora, divisi da un'accesa rivalità che non si ferma neppure davanti alla morte del dirigente italo-americano che peraltro aveva spesso punzecchiato i bianconeri.

Il cordoglio della Juve — "In questo momento di grande dolore, esprimiamo le più sentite condoglianze alla famiglia Commisso e alla Fiorentina", ha scritto la Juve sull'account del club viola su Instagram.

"C’è chi si presenta in Curva con le sciarpe del Liverpool e chi va al funerale del loro capitano (Davide Astori, ndr) e lascia questi messaggi", ha scritto un tifoso bianconero rivendicando una superiorità rispetto agli ultrà viola che esposero striscioni inneggianti alle vittime dell'Heysel. "Signori si nasce", scrive un altro juventino, "numeri uno in tutto", il commento di un altro.

La reazione dei tifosi viola — "Voi, però, ci facevate i gesti dell’alluvione", la replica di un supporter viola. "Esprimete solo le vostre condoglianze o tacete. Asini", il rimprovero di un altro. "Spesso si confondono Società Juventus con tifosi Juventus", il ragionamento di un sostenitore della Fiorentina, "purtroppo per voi la parte peggiore rimangono la maggior parte dei vostri tifosi".

La 'tiepida' Curva Fiesole — All'interno dello stesso tifo viola è stato tiepida la reazione per Commisso della Curva Fiesole, cuore degli ultrà e spesso critica in passato verso la società: "Per sempre due fiorentini": è scritto sotto una foto postata su Facebook che ritrae il patron viola con il suo braccio destro Joe Barone.