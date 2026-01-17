Si ferma a due vittorie consecutive la rincorsa della Juve verso la vetta. I bianconeri sono stati battuti dal Cagliari dopo una gara molto combattuta. Nel primo tempo tanto possesso palla dei bianconeri, ma riescono a impensierire Caprile solo in una circostanza con Miretti.
SERIE A – La Juve cade a Cagliari: decide Mazzitelli. Ora l’Inter è distante 10 punti
Al 15esimo Massa concede un rigore alla Juve, poi tolto dopo on field review. Al 65' della ripresa il Cagliari trova il gol partita: punizione da metà campo di Gaetano, che serve Mazzitelli al limite, tiro al volo del numero 4 e rossoblù in vantaggio. L'assalto della Juve produce un palo colpito da Yildiz. I bianconeri vedono allontanare l'Inter, il distacco dai nerazzurri adesso è di 10 punti.
© RIPRODUZIONE RISERVATA