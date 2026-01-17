FC Inter 1908
SERIE A – La Juve cade a Cagliari: decide Mazzitelli. Ora l’Inter è distante 10 punti

I bianconeri sono stati sconfitti dal Cagliari grazie a una rete di Mazzitelli al 65'. Inter lontana dieci punti
Gianni Pampinella
Si ferma a due vittorie consecutive la rincorsa della Juve verso la vetta. I bianconeri sono stati battuti dal Cagliari dopo una gara molto combattuta. Nel primo tempo tanto possesso palla dei bianconeri, ma riescono a impensierire Caprile solo in una circostanza con Miretti.

Al 15esimo Massa concede un rigore alla Juve, poi tolto dopo on field review. Al 65' della ripresa il Cagliari trova il gol partita: punizione da metà campo di Gaetano, che serve Mazzitelli al limite, tiro al volo del numero 4 e rossoblù in vantaggio. L'assalto della Juve produce un palo colpito da Yildiz. I bianconeri vedono allontanare l'Inter, il distacco dai nerazzurri adesso è di 10 punti.

