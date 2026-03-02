Aveva sorpreso davvero tutti l'esclusione di Nico Paz dai titolari della sfida contro il Lecce: cosa c'era davvero dietro

Alessandro Cosattini Redattore 2 marzo 2026 (modifica il 2 marzo 2026 | 19:32)

Aveva sorpreso davvero tutti l'esclusione di Nico Paz dai titolari della sfida contro il Lecce di sabato alle 15. Fabregas ha parlato di "cose private e di cultura" e La Gazzetta dello Sport ha spiegato il motivo dell'esclusione.

Ecco quanto scrive il quotidiano in merito: "Alla base dell’esclusione dell’argentino, un ritardo al consueto pranzo del pre-partita. Fabregas è molto sensibile all’aspetto disciplinare e Paz non è e non sarà certo l’ultimo suo calciatore a dover fare penitenza. In passato era capitato anche a Diao".

"Nico" - si legge ancora - "è poi entrato in campo dopo una ventina di minuti nella ripresa di una partita ormai senza storia, non ha brillato ma lo spirito è stato quello giusto. Il fuoriclasse partirà regolarmente titolare domani nell’andata della storica semifinale di Coppa Italia contro l’Inter. Caso chiuso".