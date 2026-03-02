"Settimana esplosiva, sette giorni di fuoco per sperare nel doblete. Quelli con Como e Milan sono appuntamenti che possono segnare la svolta decisiva. In attacco Chivu ha scelte obbligate, considerando le assenze di Lautaro e Bonny: toccherà a Thuram, con Pio, nella speranza che il francese ritrovi la luce e la brillantezza".