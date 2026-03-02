Si gioca tanto l'Inter nei prossimi 180'. Lo sanno bene ad Appiano Gentile, dove stanno preparando la sfida con il Como, prima delle due di questa settimana che possono valere una doppia ipoteca. Ne parla anche Sport Mediaset, focalizzandosi su un aspetto in particolare che riguarda la vigilia nerazzurra:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora SM – Inter, sette giorni di fuoco per il doblete: Chivu ora spera che…
ultimora
SM – Inter, sette giorni di fuoco per il doblete: Chivu ora spera che…
Il focus dal notiziario a proposito di uno dei temi che tengono banco in casa nerazzurra prima di due impegni importantissimi
"Settimana esplosiva, sette giorni di fuoco per sperare nel doblete. Quelli con Como e Milan sono appuntamenti che possono segnare la svolta decisiva. In attacco Chivu ha scelte obbligate, considerando le assenze di Lautaro e Bonny: toccherà a Thuram, con Pio, nella speranza che il francese ritrovi la luce e la brillantezza".
© RIPRODUZIONE RISERVATA