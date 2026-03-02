Può riposare Federico Dimarco domani in Coppa Italia , nella semifinale d'andata tra Como e Inter. Secondo Sky Sport, Cristian Chivu pensa a un turno di riposo per l'esterno: pronto Carlos Augusto sulla fascia sinistra nerazzurra.

Senza gli infortunati Lautaro Martinez e Bonny, pronti Pio Esposito e Thuram a guidare il reparto d'attacco ma per Sky non è impensabile che uno parta fuori, per lasciar spazio a un trequartista.