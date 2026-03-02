Può riposare Federico Dimarco domani in Coppa Italia, nella semifinale d'andata tra Como e Inter. Secondo Sky Sport, Cristian Chivu pensa a un turno di riposo per l'esterno: pronto Carlos Augusto sulla fascia sinistra nerazzurra.
Sky – Inter, col Como può riposare Dimarco e non solo! Le ultime su Calha e in attacco un’ipotesi è…
Può riposare Federico Dimarco domani in Coppa Italia: cosa filtra sulla formazione dell'Inter per la sfida col Como
Senza gli infortunati Lautaro Martinez e Bonny, pronti Pio Esposito e Thuram a guidare il reparto d'attacco ma per Sky non è impensabile che uno parta fuori, per lasciar spazio a un trequartista.
E si va verso il ritorno dal 1' di Calhanoglu a centrocampo: lui in cabina di regia, con Sucic e Mkhitaryan come mezzali. Turno di riposo in vista anche per Barella dunque. Questa la probabile per Sky (in grafica c'è scritto vs Genoa, ma è quella per la sfida di domani col Como):
