La squadra di Fabregas ha battuto il Cagliari all'Unipol Domus grazie ai gol di Baturina e Da Cunha. Roma agganciata al quarto posto

Il Como sogna la Champions. La squadra di Fabregas ha battuto il Cagliari nell'anticipo della 28esima giornata di Serie A centrando la terza vittoria consecutiva e soprattutto agganciando la Roma al quarto posto. All'Unipo Domus i lariani partono forte e vanno in vantaggio grazie al gol di Baturina servito da Da Cunha.