Il Como sogna la Champions. La squadra di Fabregas ha battuto il Cagliari nell'anticipo della 28esima giornata di Serie A centrando la terza vittoria consecutiva e soprattutto agganciando la Roma al quarto posto. All'Unipo Domus i lariani partono forte e vanno in vantaggio grazie al gol di Baturina servito da Da Cunha.
SERIE A – È un Como da Champions: batte il Cagliari e aggancia la Roma al quarto posto
SERIE A – È un Como da Champions: batte il Cagliari e aggancia la Roma al quarto posto
La squadra di Fabregas ha battuto il Cagliari all'Unipol Domus grazie ai gol di Baturina e Da Cunha. Roma agganciata al quarto posto
Nella ripresa il Cagliari spinge e trova il pareggio con l'ex attaccante dell'Inter Sebastiano Esposito su assist di Obert. Ma a 15 minuti dalla fine, il Como trova il gol con Da Cunha e tre punti fondamentali nella rincorsa al quarto posto.
