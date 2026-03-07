FC Inter 1908
SERIE A – È un Como da Champions: batte il Cagliari e aggancia la Roma al quarto posto

La squadra di Fabregas ha battuto il Cagliari all'Unipol Domus grazie ai gol di Baturina e Da Cunha. Roma agganciata al quarto posto
Gianni Pampinella
Il Como sogna la Champions. La squadra di Fabregas ha battuto il Cagliari nell'anticipo della 28esima giornata di Serie A centrando la terza vittoria consecutiva e soprattutto agganciando la Roma al quarto posto. All'Unipo Domus i lariani partono forte e vanno in vantaggio grazie al gol di Baturina servito da Da Cunha.

Nella ripresa il Cagliari spinge e trova il pareggio con l'ex attaccante dell'Inter Sebastiano Esposito su assist di Obert. Ma a 15 minuti dalla fine, il Como trova il gol con Da Cunha e tre punti fondamentali nella rincorsa al quarto posto.

