Como-Cremonese, Pistocchi: “Di Bello, più danni della grandine. Se vi ricordate con l’Inter…”

Finale polemico tra Como e Cremonese: Pistocchi commenta così la direzione arbitrale di Di Bello
Matteo Pifferi 

Il Como ha pareggiato 1-1 con la Cremonese e nel finale ci sono stati attimi concitati, soprattutto nelle fila comasche, dopo il rosso di Jesus Rodriguez.

A partita già finita è stato espulso anche Fabregas per proteste. Maurizio Pistocchi, però, ha puntato il dito contro l'arbitro Di Bello:

Non mi meraviglio per l’espulsione di Jesus Rodriguez - inesistente - da parte del solito Di Bello, uno che ha fatto più danni della grandine (ricordate? Era lui il Var di Inter-Roma, quello che non vide la trattenuta su Bisseck poi ammessa da Rocchi)

Ma sono curioso di vedere cosa deciderà in base al referto arbitrale il giudice sportivo, perché la condotta violenta (che non esiste) varrebbe 2 giornate di squalifica. Alla fine, non contento, Di Bello ha buttato fuori anche Fabregas. Mi sa che quelli del Como hanno due difetti: sono ricchi e giocano un buon calcio", il commento di Pistocchi su Twitter.

