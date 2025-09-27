Ospite del podcast di Delo, VAR, Zoran Zeljković ha ricordato diversi capitoli della sua carriera da giocatore e non solo. Dopo aver appeso le scarpette al chiodo, Zeljković ha intrapreso la carriera da allenatore, così come ha fatto il suo connazionale Samir Handanovic di cui nutre profonda stima.

"È uno dei miei migliori amici, sono molto orgoglioso di Samir. Un domani allenerà un grande club, ne sono sicuro perché è sempre stato un po' diverso e ha sempre guardato le cose in modo un po' diverso. Se devo indicare uno che farà molta strada, indico lui. Sono convinto che diventerà un allenatore di alto livello".