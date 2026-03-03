FC Inter 1908
Como-Inter, la promessa di Nico Paz. Fabregas contattato prima di Chivu, ma…

Como-Inter, la promessa di Nico Paz. Fabregas contattato prima di Chivu, ma… - immagine 1
Il Como insegue il grande sogno di arrivare in finale e ha tutte le carte in tavola per mettere in difficoltà la squadra di Chivu
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Questa sera al Sinigaglia andrà in scena la semifinale di andata di Coppa Italia tra Como-Inter. I padroni di casa inseguono il grande sogno di arrivare in finale e hanno tutte le carte in tavola per mettere in difficoltà la squadra di Chivu.

Como-Inter, la promessa di Nico Paz. Fabregas contattato prima di Chivu, ma…- immagine 2
Getty Images

"Il rapporto Como-Bodo non esiste solo nel calendario interista, ma anche nella realtà, perché dei membri dello staff norvegese sono andati a Como per parlare dell’uso delle tecnologie nella routine quotidiana, dall’alimentazione agli allenamenti filmati con i droni. A dimostrazione che la modernità nel calcio non ha confini e va a ritmi veloci. E che Fabregas cerca di non farsi sfuggire nulla, anche se la panchina «punitiva» per Nico Paz (reo di un ritardo in allenamento) contro il Lecce è antica come il calcio".

Como-Inter, la promessa di Nico Paz. Fabregas contattato prima di Chivu, ma…- immagine 3
Getty Images

"La stella argentina, in ombra a San Siro a dicembre di fronte allo show di Thuram e Lautaro, stasera ci sarà e promette una prestazione ben diversa. Anche se su di lui come su altri sei compagni — e pure su Pio Esposito e Sucic — grava la diffida. Fabregas, come è noto, era stato contattato prima di Chivu per l’Inter. Sono tutti contenti di come è andata a finire, ma la voglia di dimostrare qualcosa in più del collega nelle prossime tre sfide incrociate (c’è anche quella di ritorno il 12 aprile) è molto forte su tutte e due le panchine". 

(Corriere della Sera)

