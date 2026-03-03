"Il rapporto Como-Bodo non esiste solo nel calendario interista, ma anche nella realtà, perché dei membri dello staff norvegese sono andati a Como per parlare dell’uso delle tecnologie nella routine quotidiana, dall’alimentazione agli allenamenti filmati con i droni. A dimostrazione che la modernità nel calcio non ha confini e va a ritmi veloci. E che Fabregas cerca di non farsi sfuggire nulla, anche se la panchina «punitiva» per Nico Paz (reo di un ritardo in allenamento) contro il Lecce è antica come il calcio".

"La stella argentina, in ombra a San Siro a dicembre di fronte allo show di Thuram e Lautaro, stasera ci sarà e promette una prestazione ben diversa. Anche se su di lui come su altri sei compagni — e pure su Pio Esposito e Sucic — grava la diffida. Fabregas, come è noto, era stato contattato prima di Chivu per l’Inter. Sono tutti contenti di come è andata a finire, ma la voglia di dimostrare qualcosa in più del collega nelle prossime tre sfide incrociate (c’è anche quella di ritorno il 12 aprile) è molto forte su tutte e due le panchine".