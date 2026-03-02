L'Inter sfiderà il Como nella semifinale di Coppa Italia: l'andata della sfida si giocherà a Como martedì 3 marzo alle ore 21:00

Marco Macca Redattore 2 marzo 2026 (modifica il 2 marzo 2026 | 14:46)

L'Inter sfiderà il Como nella semifinale di Coppa Italia: l'andata della sfida si giocherà a Como martedì 3 marzo alle ore 21:00. I nerazzurri sono in semifinale in virtù delle vittorie su Venezia e Torino, mentre il Como ha eliminato il Napoli ai quarti di finale dopo i calci di rigore. La squadra di Chivu giocherà in trasferta l'andata il 3 marzo, con il ritorno fissato poi al Meazza (tra il 21 e il 23 aprile). Come sempre nel format della Coppa Italia, in semifinale tornano i tempi supplementari in caso di parità dopo le due partite.

L'altra semifinale vedrà la doppia sfida tra Atalanta e Lazio: la gara d'andata si disputerà all'Olimpico, mentre il ritorno si giocherà a Bergamo. La finale in gara secca si giocherà mercoledì 13 maggio 2026.

IL DATO — L’Inter è la squadra che ha raggiunto il maggior numero di semifinali di Coppa Italia nelle ultime 30 stagioni: 19. In generale, soltanto la Juventus (35) ha superato più volte i quarti rispetto ai nerazzurri (31) nella storia della competizione.

PRECEDENTI: INTER-COMO IN COPPA ITALIA — Inter e Como si sono affrontate nove volte in Coppa Italia. Il bilancio è di sei vittorie per i nerazzurri e tre pareggi. Il primo confronto risale al 1968, mentre l'ultima sfida nella coppa nazionale risale al doppio confronto del 1991. 2-2 a San Siro, vittoria interista al ritorno a Como per 1-2 grazie ai gol di Berti e Klinsmann.