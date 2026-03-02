I calciatori che si coprono la bocca durante gli scontri dovrebbero essere squalificati, ha dichiarato il presidente della Fifa Gianni Infantino

Marco Macca Redattore 2 marzo 2026 (modifica il 2 marzo 2026 | 14:32)

I calciatori che si coprono la bocca durante gli scontri dovrebbero essere squalificati, ha dichiarato il presidente della Fifa Gianni Infantino, in risposta all'episodio che ha coinvolto il giocatore del Benfica Lisbona Gianluca Prestianni, accusato di insulti razzisti contro il brasiliano del Real Madrid Vinicius. "Se un giocatore si copre la bocca e dice qualcosa che ha conseguenze razziste, allora deve essere squalificato, ovviamente. Dobbiamo presumere che abbia detto qualcosa che non avrebbe dovuto dire, altrimenti non avrebbe avuto bisogno di coprirsi la bocca", ha dichiarato Infantino a Sky Sports.

"Queste sono azioni che possiamo e dobbiamo intraprendere per prendere sul serio la nostra lotta contro il razzismo", ha aggiunto il leader italo-svizzero. La Uefa ha sospeso provvisoriamente Prestianni in attesa dell'esito dell'indagine sugli incidenti accaduti durante l'andata degli ottavi di finale di Champions League tra Benfica e Real Madrid il 17 febbraio. La partita, vinta 1-0 a Lisbona dal Real Madrid, è stata interrotta per circa dieci minuti dopo che Vinicius jr. si è lamentato di essere stato chiamato "scimmia" dall'argentino. Prestianni ha confutato queste accuse sul suo account Instagram, sostenendo che il giocatore del Real Madrid aveva "purtroppo frainteso ciò che pensava di aver sentito".

L'allenatore del Benfica Lisbona, José Mourinho, che inizialmente aveva difeso il suo giocatore, ha affermato che se l'indagine avesse confermato le accuse, l'argentino non avrebbe più giocato per lui.