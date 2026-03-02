FC Inter 1908
Coppa Italia – Di Bello arbitrerà la semifinale Como-Inter: Mazzoleni al Var. Maresca Avar

Sono Marco Di Bello e Gianluca Manganiello gli arbitri designati per le semifinali di andata della Coppa Italia Como-Inter e Lazio-Atalanta
Questo il quadro completo delle designazioni: Como- Inter (martedì 3 marzo alle 21) Arbitro: Di Bello.

Guardalinee: Peretti-Colarossi. Iv: Zufferli. Var: Mazzoleni. Avar: Maresca, Lazio-Atalanta (mercoledì 4 marzo alle 21) Arbitro: Manganiello. Guardalinee: Bindoni-Tegoni Iv: Sacchi. Var: Gariglio. Avar: Guida.

