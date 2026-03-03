FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Cruciani a valanga contro Ordine: “Sei andato ad attaccare l’Inter a Napoli. Ma di che cazzo parli?”

ultimora

Cruciani a valanga contro Ordine: “Sei andato ad attaccare l’Inter a Napoli. Ma di che cazzo parli?”

Cruciani a valanga contro Ordine: “Sei andato ad attaccare l’Inter a Napoli. Ma di che cazzo parli?” - immagine 1
Giuseppe Cruciani si scaglia contro Franco Ordine: ecco l'attacco del conduttore radiofonico alla classifica delle espulsioni contro l'Inter
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Giuseppe Cruciani si scaglia contro Franco Ordine. Sta facendo il giro del web un video del giornalista che elenca il numero di espulsioni degli ultimi anni in cui l'Inter figura ultima in classifica e il conduttore radiofonico ha voluto smontarlo così ai microfoni di Numer1.

Cruciani a valanga contro Ordine: “Sei andato ad attaccare l’Inter a Napoli. Ma di che cazzo parli?”- immagine 2

"Franco Ordine è andato a Napoli in una tv napoletana e io credo l'abbia fatto per ingraziarsi il pubblico: lo attacco direttamente. Ha dato un dato statistico impressionante: tu di che cazzo ha scoperto Franco Ordine?

Cruciani a valanga contro Ordine: “Sei andato ad attaccare l’Inter a Napoli. Ma di che cazzo parli?”- immagine 3
Getty Images

Ha tirato fuori il telefonino, si è messo tutto serioso col doppio petto e ha dato l'elenco delle espulsioni per squadra dal 2022. Ovviamente poi a Napoli si scatenano gli applausi e la Marotta League: ragazzi ma di che parliamo, Franco, ma di che cazzo parli?".

Leggi anche
Ventola: “Dimarco incredibile, mi dà fiducia lui per la Nazionale! Inter l’unica in Italia che…”
Ex Inter, Satriano eroe al ‘Bernabeu’: la sua magia piega il Real Madrid

© RIPRODUZIONE RISERVATA