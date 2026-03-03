Giuseppe Cruciani si scaglia contro Franco Ordine: ecco l'attacco del conduttore radiofonico alla classifica delle espulsioni contro l'Inter

Marco Astori Redattore 3 marzo 2026 (modifica il 3 marzo 2026 | 09:12)

Giuseppe Cruciani si scaglia contro Franco Ordine. Sta facendo il giro del web un video del giornalista che elenca il numero di espulsioni degli ultimi anni in cui l'Inter figura ultima in classifica e il conduttore radiofonico ha voluto smontarlo così ai microfoni di Numer1.

"Franco Ordine è andato a Napoli in una tv napoletana e io credo l'abbia fatto per ingraziarsi il pubblico: lo attacco direttamente. Ha dato un dato statistico impressionante: tu di che cazzo ha scoperto Franco Ordine?

Ha tirato fuori il telefonino, si è messo tutto serioso col doppio petto e ha dato l'elenco delle espulsioni per squadra dal 2022. Ovviamente poi a Napoli si scatenano gli applausi e la Marotta League: ragazzi ma di che parliamo, Franco, ma di che cazzo parli?".