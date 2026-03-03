Ivan Zazzaroni , direttore del Corriere dello Sport, intervenuto ai microfoni del podcast Numer1, ha parlato così dell'Inter tornando sull'uscita per mano del Bodo/Glimt: "L'uscita dalla Champions League dell'Inter effettivamente è grave anche se un dirigente ha parlato con una persona che conosco e gli ha detto "vedrete che noi usciremo perché non siamo strutturati".

Ma il problema è un altro: Chivu è arrivato dopo pochi mesi dal Parma, sta facendo un ottimo lavoro e raccontare che non è top e che ti ha fatto perdere dei soldi va in contrasto con Inzaghi. Inzaghi i soldi te li ha fatti guadagnare e viene comunque attaccato: l'importante nei social è dire una cosa molto forte, perché se fai un'analisi non ti caga nessuno".