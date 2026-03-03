FC Inter 1908
Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, intervenuto ai microfoni del podcast Numer1, ha parlato così dell'Inter
Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, intervenuto ai microfoni del podcast Numer1, ha parlato così dell'Inter tornando sull'uscita per mano del Bodo/Glimt: "L'uscita dalla Champions League dell'Inter effettivamente è grave anche se un dirigente ha parlato con una persona che conosco e gli ha detto "vedrete che noi usciremo perché non siamo strutturati".

Ma il problema è un altro: Chivu è arrivato dopo pochi mesi dal Parma, sta facendo un ottimo lavoro e raccontare che non è top e che ti ha fatto perdere dei soldi va in contrasto con Inzaghi. Inzaghi i soldi te li ha fatti guadagnare e viene comunque attaccato: l'importante nei social è dire una cosa molto forte, perché se fai un'analisi non ti caga nessuno".

