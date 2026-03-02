L'esterno dell'Inter ha segnato ancora col Genoa. Ancora una volta una sua giocata ha sbloccato una partita. Lui punta ai trofei

Andrea Della Sala Redattore 2 marzo 2026 (modifica il 2 marzo 2026 | 13:16)

L'esterno dell'Inter, Federico Dimarco, ha segnato ancora col Genoa. Ancora una volta una sua giocata ha sbloccato una partita. Lui punta ai trofei con l'Inter e a raggiungere il Mondiale con l'Italia.

"Il gol numero 6 in campionato al tempo stesso ha segnato il suo nuovo record personale di marcature stagionali in A, superando le cinque delle annate 2020-21 e 2023-24, ed è diventato il quinto ad aver acceso la miccia nerazzurra. Primo ad aver segnato sabato al Genoa e, andando a ritroso, stesso discorso anche contro Napoli, Parma, Sassuolo e Dortmund in Champions League. I numeri, insomma, dicono che a Dimarco piace festeggiare per primo, piace essere il primo nella lista dei marcatori, piace trovare prima degli altri la combinazione giusta per sbloccare le casseforti delle squadre che provano a farsi bunker ma poi cadono con un suo tiro mancino", scrive La Gazzetta dello Sport.

"Il messaggio è chiarissimo. È arrivato quattro giorni dopo l’eliminazione dalla Champions («dopo una sconfitta questa squadra è stata unita ed è ripartita più forte di prima»), in un momento in cui all’orizzonte si stagliano la Serie A dominata e la Coppa Italia. «Preferirei fare meno ma vincere il campionato… Ad ogni modo l’importante è andare avanti così» ha poi aggiunto, tanto per non lasciare nulla di non detto. Lo scudetto è l’obiettivo numero uno, la Coppa Italia è l’accompagnamento perfetto per una doppietta tutta nostrana ma non di minor valore. Dopo la scorsa stagione, un anno di traguardi soltanto sfiorati, la rinascita Made in Italy dell’Inter passa da qui. Dimarco lo sa e nelle sue parole ci sono ambizioni e intenzioni di tutta la squadra. Il +10 sul Milan in classifica culla il desiderio tricolore, il derby di domenica prossima fa schizzare l’adrenalina. Ma prima c’è il Como e l’andata della semifinale di Coppa Italia che l’Inter non ha alcuna intenzione di snobbare. Terreno di turnover e sperimentazioni (fino ai quarti) e secondo obiettivo di stagione. Tra l’altro l’Inter, vincendola, diventerebbe solo la seconda squadra a metterne dieci o più in bacheca (di più ne avrebbe sempre solo la Juve a quota 15)".

"Marzo può avvicinare ancora di più a questo double , ma è anche il mese degli spareggi Mondiali. Il nerazzurro è la quotidianità e la priorità per Dimarco ma l’azzurro un altro pensiero costante. L’Italia si giocherà la semifinale playoff giovedì 26 marzo contro l’Irlanda del Nord a Bergamo e poi l’eventuale finale il 31 in trasferta contro una tra Galles e Bosnia. L’esterno è una certezza tanto per Chivu quanto per Gennaro Gattuso, spettatore interessatissimo delle sue gesta nel club. Un Dimarco così sta tornando più che utile al romeno e al ct risulterà fondamentale un apporto sempre a 360 gradi da parte di un giocatore d’esperienza e di sacrificio, di spinta, di difesa, di colpi e guizzi sotto porta da centravanti. Basti pensare che in questa Inter, in campionato, ha partecipato a più gol di qualsiasi altro elemento della rosa: 21. In quattro parole: più determinante di Lautaro (a 18). Un Federico davvero in formato scudetto, in attesa di diventare... Mondiale. Perché Dimarco da qui all’estate vuole proprio tutto. E anche questo, alla fine, è naturale", chiude Gazzetta.