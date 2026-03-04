Il primo atto della semifinale della Coppa Italia tra Como-Inter è terminato con uno 0-0 avaro di emozioni

Gianni Pampinella Redattore 4 marzo 2026 (modifica il 4 marzo 2026 | 12:32)

Il primo atto della semifinale della Coppa Italia tra Como-Inter, non finirà di certo negli annali del calcio. Al Sinigaglia entrambe le squadre hanno pensato più a difendere che attaccare. Ha fatto qualcosa in più la squadra di Fabregas, ma alla fine il risultato non si è schiodato dallo 0-0.

"Nella settimana del derby, non poteva che vedersi la versione più “allegriana” possibile dell’Inter di Cristian Chivu. I nerazzurri a Como volevano fare un turnover integrale, proprio in vista della stracittadina, lasciando però intatte le possibilità di giocarsi a San Siro la finale di Coppa Italia e hanno ottenuto il risultato sperato, peraltro con il minimo sforzo. Per l’Inter un brodino però alquanto saporito: il calendario ora “spianerà” un po’ e senz’altro il 22-23 aprile, quando a San Siro si celebrerà la semifinale di ritorno, Chivu potrà sprigionare tutta la forza della sua artiglieria per conquistare la finale di Coppa Italia senza pensare a quanto potrebbe accadere nel frattempo in campionato dove - a oggi - il vantaggio sulla concorrenza è abissale", sottolinea Tuttosport.

"Chivu ieri sera ha addirittura scelto dieci uomini diversi rispetto alla vittoria sul Genoa e l’unico superstite, ovvero Carlos Augusto, ha cambiato ruolo “retrocedendo” da esterno a braccetto: come anticipato l’allenatore, avendo due attaccanti di numero, ha puntato sul 3-5-1-1 ma dietro a Esposito ha piazzato Diouf e non Frattesi. Arrivederci quindi a San Siro tra... cinquanta giorni: un’assurdità dal punto di vista sportivo, ma la Coppa Italia fatica a ritagliarsi spazio nel calendario".

(Tuttosport)