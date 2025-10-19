FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Como, con la Juventus 15′ di silenzio dei tifosi contro la partita a Perth

ultimora

Como, con la Juventus 15′ di silenzio dei tifosi contro la partita a Perth

Como, con la Juventus 15′ di silenzio dei tifosi contro la partita a Perth - immagine 1
Quindici minuti di silenzio durante la partita con la Juve. I tifosi del Como in protesta contro la decisione di giocare Milan-Como a Perth
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Como, con la Juventus 15′ di silenzio dei tifosi contro la partita a Perth- immagine 2
Getty Images

Quindici minuti di silenzio al Senigallia durante la partita contro la Juventus. I tifosi del Como non hanno sostenuto la squadra per il primo quarto d'ora di gioco in protesta contro la decisione di giocare Milan-Como a Perth, in Australia.

Como, con la Juventus 15′ di silenzio dei tifosi contro la partita a Perth- immagine 3

Già nei giorni scorsi un comunicato dei tifosi aveva risposto alla richiesta di sacrificio avanzata dalla società lariana per il 'bene comune' del calcio italiano: "Con rispetto, ma con fermezza, lo diciamo chiaro: non accettiamo lezioni di sacrificio da chi non ha mai vissuto il nostro".

Leggi anche
Lautaro, nel mirino un altro traguardo in Champions League con la maglia dell’Inter
Inter, difesa bunker in Champions League: 22 clean sheet nelle ultime 38 partite

© RIPRODUZIONE RISERVATA