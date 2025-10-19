L’Inter arriva alla sfida forte di due vittorie consecutive senza subire gol in questa Champions League: 2-0 contro l’Ajax e 3-0 contro lo Slavia Praga. I nerazzurri non hanno mai iniziato una singola edizione della Coppa dei Campioni/Champions League vincendo le prime tre gare mantenendo sempre la porta inviolata.
Inter, difesa bunker in Champions League: 22 clean sheet nelle ultime 38 partite
I nerazzurri hanno mantenuto la porta inviolata nelle prime due gare di questa edizione del torneo europeo
Dall’inizio della stagione 2022/23, l’Inter è la squadra che ha tenuto più volte la porta inviolata in Champions League: 22 clean sheet in 38 partite (58%), entrambi record assoluti nel periodo.
