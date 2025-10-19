FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Inter, difesa bunker in Champions League: 22 clean sheet nelle ultime 38 partite

ultimora

Inter, difesa bunker in Champions League: 22 clean sheet nelle ultime 38 partite

Inter, difesa bunker in Champions League: 22 clean sheet nelle ultime 38 partite - immagine 1
I nerazzurri hanno mantenuto la porta inviolata nelle prime due gare di questa edizione del torneo europeo
Fabio Alampi Redattore 

L’Inter arriva alla sfida forte di due vittorie consecutive senza subire gol in questa Champions League: 2-0 contro l’Ajax e 3-0 contro lo Slavia Praga. I nerazzurri non hanno mai iniziato una singola edizione della Coppa dei Campioni/Champions League vincendo le prime tre gare mantenendo sempre la porta inviolata.

Inter
Getty Images

Dall’inizio della stagione 2022/23, l’Inter è la squadra che ha tenuto più volte la porta inviolata in Champions League: 22 clean sheet in 38 partite (58%), entrambi record assoluti nel periodo.

(inter.it)

Leggi anche
Marinozzi: “Inter, vi dico che il futuro è iniziato. E c’è una cosa che mi ha...
Fabregas replica a Tudor: “Visto che mi ha chiamato allenatore del Como gli dico…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA