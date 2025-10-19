Capitano, trascinatore e uomo simbolo. Lautaro Martínez è tra i migliori marcatori della UEFA Champions League nel 2025 con 10 gol in nove partite, al pari di Harry Kane e Kylian Mbappé. L’argentino ha realizzato quasi la metà dei suoi tiri (48%), la miglior percentuale realizzativa tra chi ha effettuato almeno 10 conclusioni nell’anno solare.