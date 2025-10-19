Capitano, trascinatore e uomo simbolo. Lautaro Martínez è tra i migliori marcatori della UEFA Champions League nel 2025 con 10 gol in nove partite, al pari di Harry Kane e Kylian Mbappé. L’argentino ha realizzato quasi la metà dei suoi tiri (48%), la miglior percentuale realizzativa tra chi ha effettuato almeno 10 conclusioni nell’anno solare.
Lautaro, nel mirino un altro traguardo in Champions League con la maglia dell’Inter
L'attaccante argentino continua a scalare posizioni nella storia del club nerazzurro: vicinissimo un nuovo record
Con 59 presenze in Coppa dei Campioni/Champions League, Lautaro è a un passo da Iván Córdoba (60) nella classifica all-time nerazzurra. Davanti a lui, tra gli argentini, solo Javier Zanetti (97) ed Esteban Cambiasso (62).
(inter.it)
