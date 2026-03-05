Raphaël Xavier Varane, ex stella del Real Madrid, ora è nel consiglio di amministrazione del Como e sta vivendo in riva al lago la sua prima esperienza da dirigente. Queste alcune della considerazioni su alcuni temi d'attualità che riguardano il suo club al Corriere della Sera:

«Diciamo che giocare in Europa il prossimo anno potrebbe essere una motivazione extra per restare. Ma noi tutti siamo focalizzati sull’obiettivo, sul qui e ora. Coppa Italia o qualificazione per la Champions? Tutte e due, non scelgo. Nico Paz troverebbe posto al Real Madrid? Non toccate la mia squadra, è sacra. A Nico Paz direi di stare dove si sente più felice. Ma purtroppo né lui né noi abbiamo particolare voce in capitolo, tutto dipende dalla volontà del Real. Prossimo step per il Como? Trasformarci in una squadra che sia il punto di arrivo della carriera di un giocatore».