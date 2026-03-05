FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Paganini: “Ecco perché quest’anno l’Inter non calerà. Il Milan…”

ultimora

Paganini: “Ecco perché quest’anno l’Inter non calerà. Il Milan…”

Paganini su Icardi alla Roma
"Non vedo una squadra che possa calare così tanto a livello fisico e di risultati da poter permettere al Milan un sorpasso", dice Paganini
Matteo Pifferi Redattore 

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Paolo Paganini ha parlato così del Milan in ottica derby:

Paganini: “Ecco perché quest’anno l’Inter non calerà. Il Milan…”- immagine 2
Getty Images

"L'anno scorso l'Inter era arrivata in finale e aveva le energie fisiche e nervose concentrate lì. Ora invece i nerazzurri devono pensare solo al campionato, a parte la Coppa Italia, che però è relativa. Non vedo una squadra che possa calare così tanto a livello fisico e di risultati da poter permettere al Milan un sorpasso"

Paganini: “Ecco perché quest’anno l’Inter non calerà. Il Milan…”- immagine 3
Getty Images

Juve dovrebbe rinnovare Vlahovic?

"Ci sta lavorando tanto Spalletti. Ci aveva provato anche il Milan, con Tare che aveva anche incontrato il suo procuratore, ma ad oggi le prospettive di permanenza in bianconero sono aumentate. La Juventus però dovrà rivoluzionare mezza squadra, con almeno cinque o sei colpi importanti. Del resto in Estate è stato sbagliato il mercato, mentre in Inverno non è stato proprio fatto"

Leggi anche
Lautaro: “Descrivo così l’Inter con una parola! Qui mi sento amato e…”
Valdifiori: “Napoli? Sempre gli stessi 11 in campo. Se non hai la rosa Inter…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA