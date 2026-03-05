Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Paolo Paganini ha parlato così del Milan in ottica derby:
ultimora
Paganini: “Ecco perché quest’anno l’Inter non calerà. Il Milan…”
"L'anno scorso l'Inter era arrivata in finale e aveva le energie fisiche e nervose concentrate lì. Ora invece i nerazzurri devono pensare solo al campionato, a parte la Coppa Italia, che però è relativa. Non vedo una squadra che possa calare così tanto a livello fisico e di risultati da poter permettere al Milan un sorpasso"
Juve dovrebbe rinnovare Vlahovic?
"Ci sta lavorando tanto Spalletti. Ci aveva provato anche il Milan, con Tare che aveva anche incontrato il suo procuratore, ma ad oggi le prospettive di permanenza in bianconero sono aumentate. La Juventus però dovrà rivoluzionare mezza squadra, con almeno cinque o sei colpi importanti. Del resto in Estate è stato sbagliato il mercato, mentre in Inverno non è stato proprio fatto"
© RIPRODUZIONE RISERVATA