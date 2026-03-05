FC Inter 1908
ultimora

Giornata di riposo in casa Inter nel percorso di avvicinamento al derby di domenica sera contro il Milan: ad Appiano
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Giornata di riposo in casa Inter nel percorso di avvicinamento al derby di domenica sera contro il Milan. Il tecnico Cristian Chivu ha concesso alla squadra un giorno di pausa e ad Appiano Gentile non si è allenato il gruppo.

L'unico presente al centro sportivo è stato Ange-Yoan Bonny, che ha svolto lavoro individuale. L'attaccante dovrebbe tornare in gruppo domani alla ripresa degli allenamenti e punta così alla convocazione per la panchina nel derby.

