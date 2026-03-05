Giornata di riposo in casa Inter nel percorso di avvicinamento al derby di domenica sera contro il Milan. Il tecnico Cristian Chivu ha concesso alla squadra un giorno di pausa e ad Appiano Gentile non si è allenato il gruppo.
Inter oggi a riposo: ad Appiano solo Bonny, cosa filtra verso il derby col Milan
Giornata di riposo in casa Inter nel percorso di avvicinamento al derby di domenica sera contro il Milan: ad Appiano
L'unico presente al centro sportivo è stato Ange-Yoan Bonny, che ha svolto lavoro individuale. L'attaccante dovrebbe tornare in gruppo domani alla ripresa degli allenamenti e punta così alla convocazione per la panchina nel derby.
