Il direttore generale della Juventus, Damien Comolli, entra nel dettaglio del contratto firmato dal nuovo allenatore Luciano Spalletti
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

"Con Spalletti abbiamo un contratto fino al termine della stagione, poi c'è l'opzione per il 2026/2027: non è un qualcosa sulla carta, vedremo come andrà la nostra collaborazione". Il direttore generale della Juventus, Damien Comolli, entra nel dettaglio del contratto firmato dal nuovo allenatore Luciano Spalletti.

E anche lo stesso tecnico entra nel discorso: "Non sono uno che ha bisogno di essere assicurato del proprio futuro, lo ritengo corretto che si valuti di volta in volta e non devo stare per forza in una situazione o perché sono legato da un contratto - spiega il toscano - bisogna fare questa esperienza insieme: è una situazione semplice, onesta e chiara, si lavora, si collabora insieme con tutte le persone del mondo Juve e poi si tireranno le somme. Non ho avuto nessuna difficoltà ad accettare un contratto così: visto ciò che è successo precedentemente, fossi stato nella Juve avrei fatto così".

