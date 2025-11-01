E anche lo stesso tecnico entra nel discorso: "Non sono uno che ha bisogno di essere assicurato del proprio futuro, lo ritengo corretto che si valuti di volta in volta e non devo stare per forza in una situazione o perché sono legato da un contratto - spiega il toscano - bisogna fare questa esperienza insieme: è una situazione semplice, onesta e chiara, si lavora, si collabora insieme con tutte le persone del mondo Juve e poi si tireranno le somme. Non ho avuto nessuna difficoltà ad accettare un contratto così: visto ciò che è successo precedentemente, fossi stato nella Juve avrei fatto così".