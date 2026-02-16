In studio a Sky Sport, il giornalista Maurizio Compagnoni è tornato su quanto accaduto in Inter-Juventus di sabato:
ultimora
Compagnoni: “Bastoni dovrebbe fare ammissione di colpa! È assurdo che…”
"Gogna mediatica esagerata attorno a Bastoni, sono d’accordo. Non sono assolutamente d’accordo con chi dice che vada messo fuori dalla Nazionale, mi sembra assurdo. Basterebbe un messaggio di Bastoni, una sua dichiarazioni con ammissione di colpa. Ma mi sembra assurdo parlare di esclusione dalla Nazionale.
Io capisco La Penna, in diretta per la dinamica poteva sembrare fallo. Ma se sono l'arbitro e ho un piccolo dubbio... L'ammonizione scatta se interrompe un'importante ripartenza, ma Bastoni è a 80 metri dalla difesa della Juve, che è schierata. Perché quel giallo? Non interrompe una ripartenza. Non è detto che ogni fallo tattico sia da giallo. Quella di Chivu non è stata una grande uscita, io l'avrei evitata. Colpevolizzare Kalulu per quella mano...".
© RIPRODUZIONE RISERVATA