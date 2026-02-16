Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, ha commentato su X le parole di Giuseppe Marotta, presidente dell'Inter, questa mattina nella sede della Lega Calcio: "Condivido ogni parola di Marotta. Ma va anche detto che ultimamente l'Inter troppe volte ha avuto calciatori che sono andati oltre le righe per comportamenti inappropriati. Cito Acerbi, Barella, Lautaro e ora Bastoni. Sarebbe opportuno richiamarli ad atteggiamenti più consoni".