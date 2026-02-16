FC Inter 1908
Ravezzani: “Saviano, accuse infamanti. Ma discutibile l’intervento di Marotta”

Il direttore di TeleLombardia ha commentato le parole rilasciate dal presidente dell'Inter nella sede della Lega Calcio
Fabio Alampi Redattore 

Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, ha commentato su le parole di Giuseppe Marotta, presidente dell'Inter, questa mattina nella sede della Lega Calcio: "Condivido ogni parola di Marotta. Ma va anche detto che ultimamente l'Inter troppe volte ha avuto calciatori che sono andati oltre le righe per comportamenti inappropriati. Cito Acerbi, Barella, Lautaro e ora Bastoni. Sarebbe opportuno richiamarli ad atteggiamenti più consoni".

"Discutibile invece l'intervento di Marotta su Saviano: Non so chi sia, è un artificio retorico teso solo a sminuire l’interlocutore. Vero però che le accuse dello scrittore sono gravemente infamanti e che inevitabilmente ne dovrà rispondere in tribunale".

