FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Quagliarella: “Zielinski è merito di Chivu, bisogna dirlo. In questo momento è…”

ultimora

Quagliarella: “Zielinski è merito di Chivu, bisogna dirlo. In questo momento è…”

Quagliarella: “Zielinski è merito di Chivu, bisogna dirlo. In questo momento è…” - immagine 1
Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Fabio Quagliarella ha voluto spendere elogi per Piotr Zielinski
Matteo Pifferi Redattore 

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Fabio Quagliarella ha voluto spendere elogi per Piotr Zielinski. Il gol dell'ex centrocampista del Napoli ha deciso Inter-Juventus e riportato a 8 i punti di vantaggio dei nerazzurri sul Milan secondo.

Quagliarella: “Zielinski è merito di Chivu, bisogna dirlo. In questo momento è…”- immagine 2

Le parole di Quagliarella su Zielinski: "Zielinski è merito di Chivu, bisogna dirlo. E' l'uomo in più, sostituisce Mkhitaryan, sostituisce Calhanoglu, ha davvero una qualità pazzesca.

Quagliarella: “Zielinski è merito di Chivu, bisogna dirlo. In questo momento è…”- immagine 3

Sembra quello di Napoli, il gol è bellissimo, è un gesto tecnico molto bello, è un giocatore che in questo momento fortissimo, dove lo metti ti fa la differenza e gioca molto bene, il merito è di Chivu"

Leggi anche
Orsi: “Gesto Bastoni antisportivo ma non facciamolo passare per mostro. Chivu…”
Sabatini: “Lautaro ieri invisibile come in tutti i big-match. Bastoni? Spiace dirlo...

© RIPRODUZIONE RISERVATA