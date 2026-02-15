Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Fabio Quagliarella ha voluto spendere elogi per Piotr Zielinski

Matteo Pifferi Redattore 15 febbraio 2026 (modifica il 15 febbraio 2026 | 18:32)

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Fabio Quagliarella ha voluto spendere elogi per Piotr Zielinski. Il gol dell'ex centrocampista del Napoli ha deciso Inter-Juventus e riportato a 8 i punti di vantaggio dei nerazzurri sul Milan secondo.

Le parole di Quagliarella su Zielinski: "Zielinski è merito di Chivu, bisogna dirlo. E' l'uomo in più, sostituisce Mkhitaryan, sostituisce Calhanoglu, ha davvero una qualità pazzesca.

Sembra quello di Napoli, il gol è bellissimo, è un gesto tecnico molto bello, è un giocatore che in questo momento fortissimo, dove lo metti ti fa la differenza e gioca molto bene, il merito è di Chivu"