Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Fabio Quagliarella ha voluto spendere elogi per Piotr Zielinski. Il gol dell'ex centrocampista del Napoli ha deciso Inter-Juventus e riportato a 8 i punti di vantaggio dei nerazzurri sul Milan secondo.
Le parole di Quagliarella su Zielinski: "Zielinski è merito di Chivu, bisogna dirlo. E' l'uomo in più, sostituisce Mkhitaryan, sostituisce Calhanoglu, ha davvero una qualità pazzesca.
Sembra quello di Napoli, il gol è bellissimo, è un gesto tecnico molto bello, è un giocatore che in questo momento fortissimo, dove lo metti ti fa la differenza e gioca molto bene, il merito è di Chivu"
