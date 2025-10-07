FC Inter 1908
Alla ripresa Roma-Inter, Compagnoni: “Pressione tutta sui nerazzurri. Sono…”

Il commento del telecronista rispetto al momento nerazzurro e alla partita che si giocherà dopo la sosta
Alla ripresa del campionato l'Inter avrà una settimana di fuoco nella quale potrà mettersi alla prova. La squadra di Chivu aveva vinto la gara contro il Toro e perso quella contro l'Udinese prima della pausa di settembre. Era incappata poi nella sconfitta per 4-3, all'ultimo minuto, incassata contro la Juve a Torino e i processi erano già cominciati.

Poi la squadra interista ha vinto contro l'Ajax e lo Slavia Praga nelle prime due giornate di Champions e ha vinto tre gare consecutive in campionato contro Sassuolo, Cagliari e Cremonese, ovviamente sulla carta impegni meno complicati rispetto a quelli che i nerazzurri dovranno affrontare in campionato dopo la pausa, prima la Roma all'Olimpico, poi il Napoli al Maradona. Sono attualmente le prime della classe.

Della prima sfida che i nerazzurri affronteranno alla ripresa del campionato ha parlato Maurizio Compagnoni, telecronista di Skysport, in un angolo del tg dedicato alla Roma: «Una prova importante per la Roma ma la pressione va sull'Inter perché i giallorossi non hanno come obiettivo lo scudetto come i nerazzurri e dopo la sconfitta contro Udinese e Juve la squadra di Chivu è in una condizione fantastica anche se un po' in ritardo rispetto alla formazione di Gasperini e al Napoli di Conte», ha sottolineato.

(Fonte: SS24)

