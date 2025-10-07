Il commento del telecronista rispetto al momento nerazzurro e alla partita che si giocherà dopo la sosta

Eva A. Provenzano Caporedattore 7 ottobre - 04:00

Alla ripresa del campionato l'Inter avrà una settimana di fuoco nella quale potrà mettersi alla prova. La squadra di Chivu aveva vinto la gara contro il Toro e perso quella contro l'Udinese prima della pausa di settembre. Era incappata poi nella sconfitta per 4-3, all'ultimo minuto, incassata contro la Juve a Torino e i processi erano già cominciati.

Poi la squadra interista ha vinto contro l'Ajax e lo Slavia Praga nelle prime due giornate di Champions e ha vinto tre gare consecutive in campionato contro Sassuolo, Cagliari e Cremonese, ovviamente sulla carta impegni meno complicati rispetto a quelli che i nerazzurri dovranno affrontare in campionato dopo la pausa, prima la Roma all'Olimpico, poi il Napoli al Maradona. Sono attualmente le prime della classe.

Della prima sfida che i nerazzurri affronteranno alla ripresa del campionato ha parlato Maurizio Compagnoni, telecronista di Skysport, in un angolo del tg dedicato alla Roma: «Una prova importante per la Roma ma la pressione va sull'Inter perché i giallorossi non hanno come obiettivo lo scudetto come i nerazzurri e dopo la sconfitta contro Udinese e Juve la squadra di Chivu è in una condizione fantastica anche se un po' in ritardo rispetto alla formazione di Gasperini e al Napoli di Conte», ha sottolineato.

(Fonte: SS24)