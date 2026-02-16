Presente negli studi di Sky Sport 24, Maurizio Compagnoni ha commentato le polemiche arbitrali scoppiate nel post di Inter-Juve. "Sono d'accordo con gogna mediatica esagerata. Io ho suggerito una cosa molto semplice, non sono assolutamente d'accordo con chi dice che Bastoni va messo fuori dalla Nazionale, mi sembra assurdo chiedere una cosa del genere. Per me sarebbe sufficiente una dichiarazioni di Bastoni dove dice di aver fatto una sciocchezza. Una dichiarazione di Bastoni sarebbe utile".

"Io credo che quanto successo sabato in Inter-Juve condizionerà molto le prossime scelte di Rocchi a livello di designazioni. Se torniamo all'episodio di La Penna, c'è una cosa che nessuno ha sottolineato e che avrebbe salvato la regolarità della partita. Io capisco l'arbitro, in diretta poteva sembrare fallo, ma se sono La Penna un piccolo dubbio ce l'ho. Il regolamento dice che l'ammonizione in caso di fallo tattico scatta quando c'è un'azione promettente. Se andiamo a rivedere l'azione, Bastoni è a 80 metri dalla porta, quella secondo me non è un'azione promettente. Quella di Chivu non è stata una grande uscita".