Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Antonio Paganin ha parlato delle polemiche scoppiate al termine di Inter-Juve. "Il problema è che si poteva porre rimedio tempo fa. L'episodio di Zidane del 2006 è un esempio. Poteva richiamarlo l'assistente, invece l'arbitro è stato ingenuo. E' subito partito col cartellino, invece doveva aspettare. Un giocatore non chiede il VAR se poi viene sbugiardato, parlo di Kalulu. Tutto poteva risollevarsi, invece preso dalla foga l'arbitro ha sbagliato tirando fuori il cartellino. Vedendolo a velocità normale, chi avrebbe detto che non era fallo?".

Gattuso dovrebbe convocare Bastoni per i prossimi impegni? — "Ci sta l'adrenalina, credo che sia stato tolto da Chivu anche per questo motivo. Ha sbagliato, ci sta che l'adrenalina ti porti ad andare fuori dalle righe. Ci poteva stare che ammettesse di non essere stato toccato, servirebbe un segnale. Fuori la cultura è differente. Per cambiare, servirebbero delle pene esemplari".

Ma come ha visto dal punto di vista del gioco Inter-Juve? E la lotta al titolo? — "La crescita della Juve è palese, alla faccia di chi dice che un allenatore non è incisivo. Spalletti sa incidere eccome, lo dice la sua storia. La parentesi Nazionale è stata strana. Il Milan non ha le coppe ed è un vantaggio importante, è lì e i campionati ti dicono che se rimani lì, qualcosa succede. L'Inter è superiore, ma non mi fido, perché c'è il derby e un finale ancora lungo. Il Napoli lo vedo fuori. Il derby sarà lo spartiacque Scudetto".

(TMW Radio)