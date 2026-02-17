FC Inter 1908
Ravezzani: “Chivu ha detto una cosa di desolante pochezza. Farebbe meglio a…”

Chivu e Bastoni hanno parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Bodo: il commento di Ravezzani
Matteo Pifferi 

Domani l'Inter affronterà il Bodo Glimt nell'andata dei playoff di Champions League e oggi è stata giornata di attività stampa. In conferenza, oltre a Chivu, ha parlato anche Alessandro Bastoni.

Il difensore dell'Inter si è scusato per quanto accaduto sul finire del primo tempo contro la Juventus, nell'episodio che ha portato all'espulsione di Kalulu. Chivu, invece, non si è discostato da quanto ha detto subito dopo la partita.

Fabio Ravezzani, intervenuto su Twitter, ha commentato così le parole dei due protagonisti: "Bastoni recupera, Chivu riesce (se possibile) a peggiorare la propria posizione. Definire il club Juve o Spalletti <un po’ frustrato> e che non sa gestire le proprie cose, è concetto di desolante pochezza. Farebbe meglio a lasciar perdere. Da lui ci si aspettava molto di meglio"

