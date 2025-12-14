FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Compagnoni: “All’Inter sta mancando il vero Thuram, quello di oggi è una copia sbiadita”

ultimora

Compagnoni: “All’Inter sta mancando il vero Thuram, quello di oggi è una copia sbiadita”

Compagnoni: “All’Inter sta mancando il vero Thuram, quello di oggi è una copia sbiadita” - immagine 1
Negli studi di Sky Sport 24, Maurizio Compagnoni ha fatto il punto sull'Inter alla vigilia della trasferta dei nerazzurri a Marassi contro il Genoa
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Negli studi di Sky Sport 24, Maurizio Compagnoni ha fatto il punto sull'Inter alla vigilia della trasferta dei nerazzurri a Marassi contro il Genoa:

Compagnoni: “All’Inter sta mancando il vero Thuram, quello di oggi è una copia sbiadita”- immagine 2
Getty Images

"All'Inter sta mancando il vero Thuram. Era partito alla grande, poi qualche problema fisico. Il Thuram attuale è solo una copia sbiadita di quello che abbiamo ammirato in tante occasioni. Bonny è il sostituto naturale, anche se Esposito e Lautaro possono tranquillamente coesistere".

Compagnoni: “All’Inter sta mancando il vero Thuram, quello di oggi è una copia sbiadita”- immagine 3
Getty Images

"Forse contro il Genoa un giocatore più portato alla battaglia sportiva come Esposito secondo me potrebbe essere anche più adatto".

(Fonte: Sky Sport)

Leggi anche
Ferrara: “Se l’Inter ha un problema? Anche le altre però. A Genova è complicata”
Ferrara: “Palestra? Pochi in Serie A così”. Hernanes: “Ha personalità e...

© RIPRODUZIONE RISERVATA