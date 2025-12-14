Negli studi di Sky Sport 24, Maurizio Compagnoni ha fatto il punto sull'Inter alla vigilia della trasferta dei nerazzurri a Marassi contro il Genoa:
Negli studi di Sky Sport 24, Maurizio Compagnoni ha fatto il punto sull'Inter alla vigilia della trasferta dei nerazzurri a Marassi contro il Genoa
"All'Inter sta mancando il vero Thuram. Era partito alla grande, poi qualche problema fisico. Il Thuram attuale è solo una copia sbiadita di quello che abbiamo ammirato in tante occasioni. Bonny è il sostituto naturale, anche se Esposito e Lautaro possono tranquillamente coesistere".
"Forse contro il Genoa un giocatore più portato alla battaglia sportiva come Esposito secondo me potrebbe essere anche più adatto".
(Fonte: Sky Sport)
