Ciro Ferrara, su DAZN, ha parlato - dopo la vittoria dell'Atalanta sul Cagliari- di Marco Palestra, esterno del Cagliari di proprietà dell'Atalanta che viene accostato anche all'Inter.
Ferrara: “Palestra? Pochi in Serie A così”. Hernanes: “Ha personalità e sostanza fisica”
«Scommetto che Gattuso lo sta guardando con grande attenzione. Parliamo di un giocatore di 20 anni, pochi in Serie A giocano a 20 anni con questa personalità. Apprezziamo qualità offensive, corsa, la sua facilità, forza e stasera non aveva un cliente semplice, ha fatto un'ottima partita. In Nazionale ha giocatori davanti di un livello superiore, tra Di Lorenzo, Cambiaso. Se fossi Gattuso una chance gliela darei, sarebbe un premio per un giocatore che si sta dimostrando. Ma sicuramente se continua con questo livello, con questa intensità non avrà difficoltà. Poi la differenza la fa la continuità. Ne stiamo parlando da mesi ed è anche giusto capire come gestirà il passaggio dall'anonimato all'essere noto».
Le parole di Hernanes su Palestra—
«Aggiungo che bisogna vederlo in un momento di difficoltà, la reazione in un momento difficile, in un errore. Ma poiché l'abbiamo fatto tutti un errore, meno ne fai e più stai a certi livelli. Ma anche le reazioni sono un aspetto da conoscere», ha sottolineato ancora l'ex difensore su Palestra.
«Può giocare a destra e a sinistra, ha personalità, sostanza fisica. Duelli, dribbling riusciti e si fa fatica a trovare uno così in Serie A, in copertura ha fatto cose fantastiche, l'allenatore della Nazionale ci deve pensare a portarlo con sé», ha aggiunto Hernanes sul calciatore.
