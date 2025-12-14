fcinter1908 ultimora Ferrara: “Se l’Inter ha un problema? Anche le altre però. A Genova è complicata”

Il commento dell'ex calciatore rispetto al momento della squadra nerazzurra che si appresta a giocare contro la formazione di De Rossi
Ciro Ferrara, su DAZN, ha parlato del momento dell'Inter a poche ore  dalla sfida con il Genoa di De Rossi. "Se l'Inter ha un problema viste le sconfitte incassate fino a qui? Le altre in campionato stanno facendo passi falsi, il Napoli, il Milan, la Roma", ha sottolineato.

"Nel campionato le squadre sono tutte vicine e anche la situazione in Europa non è tanto diversa. Non penso ad un'Inter con un problema. Anche se ha poi un attacco profilico ha qualche problema là dietro. In questo momento facciamo notare che ci sono le sei  sconfitte, fanno notizia, ma in virtù delle rivali ha poco senso. Solo che puoi pagarle a fine campionato, potrebbero avere un peso anche se tutto sommato ancora sono tutte più o meno nella stessa situazione", ha detto  ancora sui nerazzurri.

E quanto alla sfida di questa domenica ha aggiunto: "Impatto De Rossi? Lo merita come ragazzo e come professionista. Il Genoa mi sembra in fiducia in questo momento, stanno arrivando risultati che rendono l'ambiente più tranquillo quindi è da considerare un'offerta delicata".

