Ciro Ferrara , su DAZN, ha parlato del momento dell'Inter a poche ore dalla sfida con il Genoa di De Rossi . "Se l'Inter ha un problema viste le sconfitte incassate fino a qui? Le altre in campionato stanno facendo passi falsi, il Napoli, il Milan, la Roma", ha sottolineato.

"Nel campionato le squadre sono tutte vicine e anche la situazione in Europa non è tanto diversa. Non penso ad un'Inter con un problema. Anche se ha poi un attacco profilico ha qualche problema là dietro. In questo momento facciamo notare che ci sono le sei sconfitte, fanno notizia, ma in virtù delle rivali ha poco senso. Solo che puoi pagarle a fine campionato, potrebbero avere un peso anche se tutto sommato ancora sono tutte più o meno nella stessa situazione", ha detto ancora sui nerazzurri.