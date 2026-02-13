Presente negli studi di Sky Sport, Maurizio Compagnoni ha sottolineato il grande lavoro di Cristian Chivu sulla panchina dell'Inter. "Era complicato arrivare dopo Simone Inzaghi, era complicatissimo arrivare dopo un epilogo amaro. Le cose si erano messe male con diverse sconfitte in avvio, questo poteva travolgere un allenatore che era di fatto all'esordio".
Compagnoni: “Chivu? Grandissimo lavoro. Ho parlato con qualche dirigente dell’Inter e…”
"Invece Chivu ha mantenuto tranquillità, è rimasto sereno, è molto supportato dalla società. Vero che la società, nel momento in cui la prima scelta non si è concretizzata, è andato dritta su Chivu e ha avuto da subito grande fiducia in Chivu. Ho parlato con qualche dirigente dell'Inter e da subito hanno avuto grande stima e grande fiducia in Chivu, ci hanno creduto e i fatti stanno dando ragione perché Chivu sta facendo un grandissimo lavoro".
(Sky Sport)
