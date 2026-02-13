"Invece Chivu ha mantenuto tranquillità, è rimasto sereno, è molto supportato dalla società. Vero che la società, nel momento in cui la prima scelta non si è concretizzata, è andato dritta su Chivu e ha avuto da subito grande fiducia in Chivu. Ho parlato con qualche dirigente dell'Inter e da subito hanno avuto grande stima e grande fiducia in Chivu, ci hanno creduto e i fatti stanno dando ragione perché Chivu sta facendo un grandissimo lavoro".