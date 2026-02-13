Ospite di Sky Calcio Unplugged, Amantino Mancini ha parlato di Inter-Juve, in particolare di Luciano Spalletti e Cristian Chivu. "Parlare di Spalletti per me è molto facile, è stato un allenatore con cui ho lavorato per tanti anni alla Roma, ha cambiato la mia maniera di giocare, è uno che capisce tantissimo di calcio. Ha un carattere molto particolare, ma è una persona per bene. Chivu? Per me non è una sorpresa, perché quando è arrivato alla Roma, nei primi allenamenti si vedeva già un Chivu allenatore in campo, era uno che durante gli allenamenti parlava spesso, rivedeva le azioni, si vedeva che era un leader".