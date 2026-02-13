Ospite di Sky Calcio Unplugged, Amantino Mancini ha parlato di Inter-Juve, in particolare di Luciano Spalletti e Cristian Chivu. "Parlare di Spalletti per me è molto facile, è stato un allenatore con cui ho lavorato per tanti anni alla Roma, ha cambiato la mia maniera di giocare, è uno che capisce tantissimo di calcio. Ha un carattere molto particolare, ma è una persona per bene. Chivu? Per me non è una sorpresa, perché quando è arrivato alla Roma, nei primi allenamenti si vedeva già un Chivu allenatore in campo, era uno che durante gli allenamenti parlava spesso, rivedeva le azioni, si vedeva che era un leader".
Mancini: “Chivu? Già da giocatore si notava una cosa. Ecco un difetto. A Coverciano..”
Ospite di Sky Calcio Unplugged, il brasiliano ha parlato del suo ex compagno ai tempi di Roma e Inter
"Durante gli allenamenti era serio, anche durante le riunioni, qualsiasi problema prima ti parlava, aveva tanta personalità. Abbiamo fatto insieme il corso a Coverciano, si vedeva la sua partecipazione durante il corso, diceva sempre cose importanti, si vedeva che aveva la qualità e anche la predisposizione di diventare un allenatore, per zero sorpresa. Difetto? Non so se fuma ancora, ma fumava troppo".
(Sky Sport)
