Tardelli: “Inter-Juve può far male ai bianconeri. Chivu riesce a…”

Marco Tardelli, tra i tantissimi doppi ex di Inter-Juventus, si è proiettato sulla sfida di domani sera nel suo commento su La Stampa di oggi. Qui le considerazioni dell'ex centrocampista:
Le parole dell'ex centrocampista a proposito della sfida in programma domani sera al Meazza
"Domani si giocherà il derby d’Italia a Milano: una partita che potrebbe fare male alla Juve, in caso di sconfitta. Spalletti ha fatto un buon lavoro, ricostruendo uno spogliatoio che sembrava sfaldato e individuando dei punti fermi come McKennie, Bremer e Yildiz. Certamente l’Inter in questo momento ha più certezze, una rosa con molti giocatori di qualità che riesce a sopperire anche in caso di qualche infortunio e soprattutto un giovane allenatore come Chivu che si è costruito una grande credibilità, operazione che poteva non essere così facile. Sono in questo caso neutrale, mi aspetto una partita appassionante e che vinca il migliore".
