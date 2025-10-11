Maurizio Compagnoni, in collegamento con gli studi di Sky Sport, ha parlato anche dell'exploit della Roma fino a questo momento. I giallorossi attendono l'Inter in campionato al rientro dalla sosta. Queste le considerazioni del noto telecronista sulla squadra di Gasperini:
Compagnoni: "Gasperini? Impatto notevole, ma ha un problema in attacco"
Compagnoni: “Gasperini? Impatto notevole, ma ha un problema in attacco”
Le considerazioni del noto telecronista a proposito del nuovo corso giallorosso inaugurato dall'ex allenatore nerazzurro: tra una settimana la sfida con l'Inter
"La Roma? Gasperini ha avuto un impatto notevole, nonostante abbia un problema con i centravanti. E' una piacevole sorpresa la Roma prima in classifica, per il momento Gasp sta andando oltre le sue attese".
