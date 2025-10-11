Intervenuto sulle frequenze di Radio Marte, Faouzi Ghoulam ha parlato della lotta scudetto e ha elogiato Antonio Conte. "Adesso ci sono Napoli e Roma in testa, ma le avversarie degli azzurri sono tante. Ci sono l’Inter e il Milan. Il campionato è ancora lungo ed è difficile dare una prospettiva giusta. Ci sono stati molti cambiamenti a livello degli allenatori. Penso alla stessa Inter, ma anche alla Juventus, all’Atalanta e alla Roma. Poi bisogna fare i conti con gli infortuni, il Napoli ne ha avuti alcuni in questo periodo”.