Intervenuto sulle frequenze di Radio Marte, Faouzi Ghoulam ha parlato della lotta scudetto e ha elogiato Antonio Conte. "Adesso ci sono Napoli e Roma in testa, ma le avversarie degli azzurri sono tante. Ci sono l’Inter e il Milan. Il campionato è ancora lungo ed è difficile dare una prospettiva giusta. Ci sono stati molti cambiamenti a livello degli allenatori. Penso alla stessa Inter, ma anche alla Juventus, all’Atalanta e alla Roma. Poi bisogna fare i conti con gli infortuni, il Napoli ne ha avuti alcuni in questo periodo”.
“Antonio Conte è il miglior allenatore del campionato, quindi dobbiamo fidarci delle sue scelte. Ha fatto bene a schierare McTominay e De Bruyne insieme e le cose sicuramente miglioreranno. Hojlund ha cominciato benissimo e ha grandi qualità, poi tornerà anche Lukaku e speriamo possa darci una mano”.
(Radio Marte)
