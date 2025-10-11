Presente al Festival dello sport di Trento, Maurizio Compagnoni ha detto la sua sulla lotta scudetto. Sulle squadre favorite, il giornalista non ha dubbi. "Per me le grandi favorite sono Napoli e Inter, anche se devo dire che il Milan sta crescendo moltissimo. Mi è piaciuta la prova dei rossoneri a Torino e devo dire che non è molto lontano rispetto alle prime due. La Juve non ha trovato una sua identità: il potenziale c'è ma per ora si è visto pochissimo".