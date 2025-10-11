FC Inter 1908
Compagnoni: “Scudetto, Napoli e Inter le grandi favorite. Cambia lo scenario se…”

Presente al Festival dello sport di Trento, Maurizio Compagnoni ha detto la sua sulla lotta scudetto
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella 

Inter
Presente al Festival dello sport di Trento, Maurizio Compagnoni ha detto la sua sulla lotta scudetto. Sulle squadre favorite, il giornalista non ha dubbi. "Per me le grandi favorite sono Napoli e Inter, anche se devo dire che il Milan sta crescendo moltissimo. Mi è piaciuta la prova dei rossoneri a Torino e devo dire che non è molto lontano rispetto alle prime due. La Juve non ha trovato una sua identità: il potenziale c'è ma per ora si è visto pochissimo".

"La Roma che percorso può fare? Per scudetto non ce la vedo ma al momento sono primi senza gol dei centravanti. Se questi iniziano a segnare allora cambia lo scenario. Gasperini ha bisogno di tempo, anche all'Atalanta fece fatica all'inizio. A Roma sta bruciando le tappe".

