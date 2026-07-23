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Intervenuto negli studi di Sky Sport 24, Maurizio Compagnoni ha fatto il punto sulla nazionale e sul futuro ct azzurro. Ecco le sue parole:

"Se la proposta fosse arrivata non da Maldini, probabilmente Guardiola avrebbe già risposto di no. A prescindere da Guardiola, però, vorrei che qualcosa cambiasse. Non è possibile che vada in Nazionale chi non ha nemmeno una presenza in Serie A, bisogna ridare un peso alla maglia azzurra. Chiediamoci perché giocano troppi stranieri".

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"La scelta del ct non potrà andare per le lunghe, credo che entro fine mese Guardiola dovrà dare una risposta. E penso sia già pronto il piano B. Maldini e Leonardo sono tutt'altro che sprovveduti. Lui ha messo dei paletti e la FIGC dovrebbe adeguarsi. Mi riesce difficile pensare che con Guardiola ct l'Italia non si qualifichi ai Mondiali. Bisogna però studiare bene il materiale a disposizione. Il materiale non di primissima scelta potrebbe mettergli qualche dubbio. Chi mi piacerebbe? Conte ha fatto un grandissimo lavoro, lo prenderei subito. Secondo me il piano B, però, è Pirlo.

(Fonte: Sky Sport)