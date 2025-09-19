Simone Inzaghi ha commentato così il pareggio beffa subito dall'Al Hilal contro l'Al Ahli. L'ex tecnico dell'Inter si è detto insoddsifatto

Simone Inzaghi ha commentato così il pareggio beffa subito dall'Al Hilal contro l'Al Ahli. In vantaggio 3-0 a fine primo tempo, la squadra di Inzaghi ha subito 3 gol in 12 minuti, dal 78' al 90'.

«È stata una grande serata di calcio saudita e una lezione importante per noi. Ivan Toney ha dimostrato di essere un giocatore molto forte. Fino all’80’ abbiamo disputato una partita fantastica contro l’Al-Ahli, poi ci siamo persi.

Sono comunque pienamente soddisfatto della mia squadra e di quanto abbiamo offerto. L’atmosfera ha inciso molto: Malcom si è infortunato e Neves ha chiesto il cambio. Inoltre, il tempo tra la sfida con Al-Duhail e quella di stasera è stato troppo breve, senza darci modo di recuperare. Neves non era nemmeno pronto per giocare, ma ha insistito per esserci.

Non credo che i cambi abbiano influito sul risultato, non sono stati la causa del pareggio. Molti hanno apprezzato la partita, ma io sono triste per questo epilogo e non posso ritenermi soddisfatto. L’assenza di Cancelo pesa, certo, ma questo è il calcio: bisogna adattarsi. Questo pareggio per me è molto amaro. Rivedrò la partita per analizzare gli errori gravi commessi e lavorare per evitarli in futuro.»