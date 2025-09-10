Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, il giornalista ha parlato dell'attesissimo derby d'Italia

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Maurizio Compagnoni ha parlato dell'attesissimo derby d'Italia tra Juve-Inter. "Da chi mi aspetto la risposta più importante? Da entrambe".

"L'Inter deve cancellare lo stop clamoroso con l'Udinese, la Juve deve confermare di essere entrata in una nuova dimensione, di aver metabolizzato il calcio di Tudor e aver superato le difficoltà dello scorso anno. Nell'immediato futuro ci sarà indicazioni su Inter e Juve, più di altre volte. La Juve deve far capire se può fare il salto di qualità, anche dopo questo buon mercato".