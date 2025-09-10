Intervenuto nell'ultima puntata di "Calcio Franco", rubrica di Fantalab, Radja Nainggolan, ex centrocampista dell'Inter, è tornato così sulla rottura tra Mauro Icardi e l'ambiente nerazzurro: "Lautaro all'inizio non giocava, giocava Icardi che era capitano. Ma si vedeva che Lautaro era già fortissimo. Però poi succede un problemino, dovevamo giocare contro il Francoforte e Icardi si è tirato fuori per una questione sul contratto, non mi ricordo e non mi riguarda neanche.
Ha iniziato a giocare Lautaro, giocava poco e faceva gol: era più bravo nel legare il gioco. Icardi invece io penso di non aver mai visto uno così in area: era rapace, vedeva l'errore, aveva fame in area. Spalletti aveva litigato con lui per questa cosa, era il nostro capitano e si era tirato fuori per una partita: lui si aspettava altro, quindi ci siamo trovati senza attaccante.
E lì si è rotto completamente il rapporto Spalletti-Icardi e credo anche Icardi-Inter. Barella? Non è sopravvalutato né sottovalutato: per me è un giocatore forte. Thuram? Non è l'attaccante che io metterei tra i primi tre della mia squadra: per me Dzeko è il più forte di tutti. Io metterei Lautaro, ha lo stile di Dzeko".
