Il Siviglia ha presentato in conferenza stampa il neo acquisto Alexis Sanchez. L'ex attaccante dell'Inter non vede l'ora di iniziare la sua nuova avventura in Spagna: "I primi giorni sono stati intensi e piacevoli, con allenamenti, esami, viaggi, le solite cose che ti aspettano quando entri in un nuovo club. Non vedo l'ora di giocare su questo campo, di vedere i tifosi e di portare gioia. L'atmosfera all'interno del gruppo è molto buona. Penso che quest'anno sarà fantastico".
Ex Inter, Sanchez: “Mi preparo per essere fisicamente come un ventenne. Ci sono giocatori…”
"Il Siviglia troverà un Alexis più maturo, che detta il ritmo. Quando ero al Barcellona, correvo, non capivo molto di calcio, ma avevo altri giocatori, un ambiente diverso. Ora sono più maturo e voglio che questa maturità si rifletta nei più giovani della squadra".
L'attaccante ha risposto anche a chi nutre dubbi sulle sue capacità fisiche, visti i suoi 36 anni: " Col passare del tempo, il calcio mi sembra più facile. Per me l'età non è un problema. Esperienza e professionalità possono portarti lontano. Ci sono giocatori che, a una certa età, possono correre più veloci di un ventenne. Mi sto preparando abbastanza bene per essere fisicamente come un ventenne; questa è la mia mentalità. L'età è solo un numero e devo dimostrarlo".
(Emol.com)
