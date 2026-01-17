Intervenuto negli studi di Sky Sport 24, Maurizio Compagnoni ha fatto il punto sul campionato dopo gli ultimi risultati, che hanno proiettato ancor di più l'Inter di Chivu in testa alla classifica:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Compagnoni: “L’Inter ha cambiato passo. Ora per le avversarie si fa difficile”
ultimora
Compagnoni: “L’Inter ha cambiato passo. Ora per le avversarie si fa difficile”
Intervenuto negli studi di Sky Sport 24, Maurizio Compagnoni ha fatto il punto sul campionato dopo gli ultimi risultati
"L'Inter ha cambiato passo e ora ha una proiezione superiore agli 88 punti finali. E' una quota molto complicata da raggiungere per le avversarie. Non è un campionato chiuso, bisogna vedere cosa farà anche in Champions l'Inter".
"L'anno scorso i nerazzurri sono stati prosciugati nelle energie da alcune partite europee. Quest'anno con le piccole non ha sbagliato mai e questo passo è difficile da tenere per le avversarie".
(Fonte: Sky Sport)
© RIPRODUZIONE RISERVATA