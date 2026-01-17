Intervenuto negli studi di Sky Sport 24, Maurizio Compagnoni ha fatto il punto sul campionato dopo gli ultimi risultati, che hanno proiettato ancor di più l'Inter di Chivu in testa alla classifica:

"L'Inter ha cambiato passo e ora ha una proiezione superiore agli 88 punti finali. E' una quota molto complicata da raggiungere per le avversarie. Non è un campionato chiuso, bisogna vedere cosa farà anche in Champions l'Inter".