Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Daniele Garbo ha commentato la vittoria del Milan contro il Como e ha parlato della lotta scudetto. "La verità è che ci sono sport "onesti" come il tennis e la pallavolo, dove spesso chi merita finisce per vincere, e sport "disonesti" come il calcio, dove spesso non vince il migliore. Nel primo tempo il Como ha avuto numerose occasioni e a deciderla alla fine sono stati due giocatori: Maignan, che è tornato dopo un periodo di appannamento e che sta dimostrando di essere tra i più forti del mondo, e Rabiot".