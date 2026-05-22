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fcinter1908 ultimora Compagnoni: “Nico Paz? Reazione esagerata di Fabregas. Se l’Inter lo sta valutando…”

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Compagnoni: “Nico Paz? Reazione esagerata di Fabregas. Se l’Inter lo sta valutando…”

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Le parole del noto giornalista a proposito della stoccata rifilata in conferenza stampa da Fabregas sulla questione Nico Paz
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello Redattore/inviato 

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Massimo Compagnoni, noto giornalista di Sky, nel corso della rubrica ‘Campo Aperto, si è soffermato anche sulle parole pronunciate oggi da Fabregas su Nico Paz e in particolare sulle voci che riguardano l’Inter. Queste le sue considerazioni:

Compagnoni: “Nico Paz? Reazione esagerata di Fabregas. Se l’Inter lo sta valutando…”- immagine 2

"Mi è sembrata un pochino esagerata la reazione di Fabregas. Da quello che ho letto, ha detto che era compagno di stanza del papà, nulla di clamoroso. Mi sembra un po' pochino. Mettiamo che l'Inter stia valutando l'ipotesi Nico Paz, ma deve parlarne con il Real Madrid che è bottega carissima. Secondo me a Nico Paz un altro anno con Fabregas farebbe benissimo. Se va al Real Madrid non ha certezza di essere titolare, mentre all'Inter ci sono già due terzini che attaccano, Calhanoglu, due punte e con lui gli equilibri sarebbero un pochino a rischio".

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