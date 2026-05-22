"Emoziona l'ambiente, certamente l'idea di sentire i tifosi così felici e vedere quanto siano contenti quelli che lavorano in società. Il festeggiamento è stato bellissimo ed emoziona certamente. Chivu? Non aveva dato segno di questo, non faceva in campo quello che comandava. Era però coraggiosissimo e attento anche ai compagni, molto anche alle analisi. E' un ragazzo intelligente, fa bene l'allenatore e noi siamo felici. Cosa mi è piaciuto di più? Lautaro. Per me i suoi gol sono indimenticabili. Sono tutti bravissimi, ma è difficile avere un centravanti così".