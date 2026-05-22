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Tronchetti Provera: “Chivu ha fatto rinascere l’Inter. Quando Marotta l’ha scelto…”

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Le parole dello storico patron di Pirelli a proposito del successo dei nerazzurri con il nuovo allenatore
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello Redattore/inviato 

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Inter Chivu
Getty Images

Non solo Massimo Moratti. Anche Marco Tronchetti Provera, storico presidente di Pirelli, era ieri in Arena Civica per assistere all'allenamento dell'Inter davanti a tanti tifosi. Ne ha parlato, commentando il risultato importantissimo raggiunto dalla squadra di Chivu, con il giornalista Gianluca Rossi.

Qui le sue parole: "Massimo ha seminato bene. La gioia di vedere Chivu far rinascere la squadra dopo un anno complicato è una soddisfazione per tutti gli interisti. Quando Marotta ha deciso di dargli la responsabilità, quello che ho condiviso con Massimo è stato un giudizio di un ragazzo affidabile, intelligente, serio e che avrebbe potuto farcela, Mi è piaciuta molto la capacità di reagire e la scelta di Chivu di alzare talvolta il baricentro".

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