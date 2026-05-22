Qui le sue parole: "Massimo ha seminato bene. La gioia di vedere Chivu far rinascere la squadra dopo un anno complicato è una soddisfazione per tutti gli interisti. Quando Marotta ha deciso di dargli la responsabilità, quello che ho condiviso con Massimo è stato un giudizio di un ragazzo affidabile, intelligente, serio e che avrebbe potuto farcela, Mi è piaciuta molto la capacità di reagire e la scelta di Chivu di alzare talvolta il baricentro".