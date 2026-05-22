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Tronchetti Provera: “Chivu ha fatto rinascere l’Inter. Quando Marotta l’ha scelto…”
Non solo Massimo Moratti. Anche Marco Tronchetti Provera, storico presidente di Pirelli, era ieri in Arena Civica per assistere all'allenamento dell'Inter davanti a tanti tifosi. Ne ha parlato, commentando il risultato importantissimo raggiunto dalla squadra di Chivu, con il giornalista Gianluca Rossi.
Qui le sue parole: "Massimo ha seminato bene. La gioia di vedere Chivu far rinascere la squadra dopo un anno complicato è una soddisfazione per tutti gli interisti. Quando Marotta ha deciso di dargli la responsabilità, quello che ho condiviso con Massimo è stato un giudizio di un ragazzo affidabile, intelligente, serio e che avrebbe potuto farcela, Mi è piaciuta molto la capacità di reagire e la scelta di Chivu di alzare talvolta il baricentro".
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