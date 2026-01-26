Il telecronista di Skysport ha parlato della squadra nerazzurra, prima in Serie A e a pochi giorni dalla sfida di CL contro i tedeschi

«Una squadra forte come l'Inter non soffre gli scontri diretti come invece è successo anche in CL con Arsenal, Liverpool e AM anche se ci sarebbe da discutere su come quest'ultime siano maturate». Maurizio Compagnoni, su Skysport, ha parlato della prossima partita dei nerazzurri in Coppa, l'ultima della phase league, quella contro il Dortmund.

«Anche in campionato ha vinto contro la Roma, ma ha perso gli altri scontri diretti. Credo che per Chivu quindi sia un importante prova di maturità al di là della possibilità di accedere agli ottavi di finale», ha spiegato il telecronista.

-Esposito sta diventando titolare?

Credo che erroneamente, per anni, Lautaro sia stato etichettato come una classica prima punta. Per carità è talmente bravo che può farlo e anche con grandi risultati. Ma mi ricordo che all'Inter lui svoltò quando cominciò a giocare con Lukaku che gli creava spazio e lui gli girava attorno. Con le dovute proporzioni, Esposito è simile a Lukaku e anche Boninsegna ha detto che rende di più con un attaccante vicino che fa reparto da solo. Si trovano a memoria, ma non è che con Thuram non si trovi altrettanto bene.

-Questione portiere ed esterno destro?

A destra è un problema perché non sappiamo quando rientrerà Dumfries, ma pare che i tempi si stiano allungando. A gennaio trovare un giocatore per un grande club è assolutamente difficile, ma l'Inter ne ha bisogno dato che Luis Henrique non sta rendendo come ci si aspettava. Quindi mancano alternative e qualcosa Chivu ha provato ad inventarsi anche schierando da quella parte Diouf che però è un mancino e non è un giocatore da tutta fascia o Carlos Augusto che è un mancino anche lui.

-Il Dortmund che squadra è?

Un'ottima squadra, era da un po', dal 2019, che non faceva così bene in Bundesliga. Ha perso una sola partita in campionato, come il Bayern Monaco e poi giocare là non è semplice. I muro giallo dà grande carica ai giocatori della squadra tedesca. Ci sarà un ambiente bellissimo e ci vuole una grande Inter perché penso che sia più forte e che possa battere il Borussia, ma non basta una buona Inter.

